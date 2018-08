Il est quasiment admis désormais que certains volatiles, des oiseaux de bonne ou mauvaise augure, nec plus ultra de ce que la vie a engendré sur terre, ont une certaine propension à heurter, endommager ou abattre le F-35 A, l’avion de combat le plus cher de l’histoire de l’aviation moderne.

Ce tropisme aviaire ne cesse de se confirmer : après les volatiles kamikazes ou martyrs ayant cloué deux F-35 israéliens il y a quelques mois, un autre volatile a encore sévi en heurtant l’une des entrées d’air d’un F-35A « Lightning II » lors d’un vol d’entraînement sur la base aérienne d’Eglin (Floride).

La rencontre entre le volatile floridien et l’avion de combat bardé de technologies de pointe a eu lieu un peu tard dans la nuit, « après minuit » selon une chargée de communication de la 33 escadrille de chasse.

Cet incident qui aurait été causé par un volatile nocturne et probablement suicidaire survient trois jours après un autre incident assez grave ayant affecté un F35A relevant de même base, causé par un dysfonctionnement du train d’atterrissage Avant (nez).

On ne dispose d’aucune information sur l’état du volatile organique et biologique ayant heurté l’avion le plus cher jamais construit et mis en service. Si c’est pas un hibou ou un faucon de nuit (photo d’illustration), notre volatile pourrait bien ressembler à celui de la photographie ci-dessous :