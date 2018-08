Cette France si méconnue

Il existe bien plusieurs Frances. Celle que l’on peut qualifier d’insoumise n’est pas celle que l’on croit : elle semble nichée dans les profondeurs de certains appareils de l’État.

Faisant face aux politiques et subissant les oukazes d’en-haut, cette France insoumise fait tout ce qui est possible pour atténuer les effets destructeurs des oukazes de l’Elysée et protéger les intérêts collectifs et non pas ceux de caste. Ils sont une poignée, observant dans un silence absolu, refusant toute forme de coopération non nécessaire avec les alliés mais allant jusqu’à protéger des régimes « amis » lequels ne sont pas perçus comme tels par les médias.

Cette France là, qui déteste les trois derniers présidents et qui fait peur à l’Empire, existe toujours malgré la répression interne et surtout la redoutable traque systématique, acharnée, méthodique et dévastatrice menée par une sorte de Gladio présent en France depuis 1957.

Cette France qui ne partage rien est haïe par les médias du système et semble totalement ignorée par le reste des populations.

Cette France mérite d’être connue.