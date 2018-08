Changement de cap

Dans un avenir très proche, la survie d’un pays ne sera déterminée que par sa capacité à attirer de nouveaux migrants, peu importe la culture ou l’origine.

Les pays qui ferment les portes aux flux migratoires sont condamnés à périr.

Plus encore, la principale puissance qui dominera le siècle à venir sera celle ayant la capacité d’attirer des flux migratoires susceptible de lui fournir une relève démographique solide et le carburant nécessaire au fonctionnement du système économique.

Des pays rivalisent dans ce sens dans ce but précis.

Le concept d’État-nation a profondément changé d’essence et de définition. Il a été surpassé par les marchés.

L’idée de souveraineté est révolue, éculée et surannée dans le monde dans le lequel nous vivons actuellement.

A la fin, c’est le facteur humain qui semble être l’élément le plus déterminant dans l’évolution des super-structures socio-culturelles.

Le blog que nous tenons n’a plus de raison d’être dans sa thématique actuelle. D’où la nécessité de focaliser sur de nouveaux aspects plus liés aux technologies et à notre rapport avec l’espace géométrique.

La photographie, dans tous ses états, y tiendra un rôle primordial.