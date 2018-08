Afghanistan : les Talibans s’essaient à l’assaut des capitales provinciales

En dépit du blocus médiatique, la guerre d’Afghanistan ressemble de plus en plus à la débâcle de Saigon d’avril 1975. Le symbolisme est fort, les Talibans, une guérilla médiévale en lutte contre les forces des États-Unis et l’ensemble de l’OTAN depuis plus de dix-sept ans, courent les rues de Ghazni, une ancienne capitale d’où a surgi un redoutable empire, et ne se privent plus a partir à l’assaut des capitales provinciales, après avoir dominé la totalité du monde rural de ce pays montagneux et rude, devenu un véritable cimetière des empires.

Dans le district de Ghazni, à deux heures de route de Kaboul, l’ensemble des unités des forces spéciales, représentant moins de 8 % des effectifs pléthoriques de l’Armée Nationale Afghane (ANA) ont été mises en déroute par les Talibans, ce qui a nécessité l’intervention énergique d’unités aériennes de la 101 ème division aéroportée US, d’unités de bérets verts, d’unités spéciales d’hélicoptères d’attaque avancés (AH 64 Apache) aux côtés du 203ème Corps de l’Armée afghane et de seize unités spéciales relevant des renseignements pour empêcher la chute du centre urbain de Ghazni, laissant aux Talibans le contrôle absolu des périphéries rurales et des routes d’approvisionnement.

Des drones MQ-9 Reapers, des avions d’attaque A-10 Warthog et des hélicoptères Ah64 tentent de contenir l’assaut des Talibans comme à Farah dans l’ouest du pays mais les Talibans ont manifestement appris à s’adapter et ont réussi à pénétrer les zones urbaines sans se faire repérer. Si les officiels afghans continuent à se rassurer en répétant que les Talibans sont repoussés, les populations plient bagage et un exode a commencé vers la capitale Kaboul.

L’Afghanistan est une guerre perdue d’avance.