Face au verrouillage de l’espace aérien en Syrie occidentale, les israéliens optent pour l’usage de missiles balistiques lancés depuis les airs

Les défenses anti aériennes syriennes ont intercepté et abattu un second aéronef autonome de reconnaissance israélien ayant pénétré l’espace aérien syrien à partir du Liban.

Depuis l’échec flagrant de l’agression tripartite menée par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni en Syrie, les israéliens semblent avoir un choix très limité en ce qui concerne les plateformes de lancement de missiles à utiliser en Syrie où l’espace aérien est verrouillé et quasiment interdit: des missiles de croisière « Popeye » lancés à partir de chasseurs-bombardiers (Air Launched Cruise Missiles); des missiles Sol-Sol ; et depuis peu des missiles balistiques « Rampage » lancés à partir d’avions évoluant loin de l’espace aérien syrien.

Les missiles de croisière « Popeye » évoluent à une vitesse subsonique et sont désormais faciles à intercepter par certains systèmes de missiles Sol-Air et même la DCA syriennes. C’est l’arme ayant été la plus utilisée par les israéliens en Syrie.

Les missiles de croisière ayant demontré leurs limites, les israéliens se sont rabattus sur un vieil expédient : le missile balistique. Plus difficile à intercepter et d’une portée supérieure au missile de croisière, cette arme pouvait constituer la panacée au verrouillage de l’espace aérien syrien. Les israéliens ont utilisé des missiles balistiques « Rampage » emporté par des F-15 (un ou deux unités par appareil) à l’état de prototype à trois reprises en Syrie. Le résultat est plus que mitigé : avec une charge conventionnelle au poids réduit, le Rampage n’avait qu’une efficacité très limitée.

Les analystes militaires syriens affirment que les effets d’une charge conventionnelle du « Rampage » israélien ne diffèrent guère de ceux d’un attentat à l’explosif à l’aide d’une charge moyenne, soit moins que les effets d’un véhicule de tourisme piégé.

Cette limitation pousse les israéliens à priviliegier les charges non-conventionnelles pour le « Rampage » et cela inclut non seulement les armes spéciales connues (atomiques, chimiques ou bactériologiques) mais surtout les armes à impulsion électromagnétique, les bombes à micro-ondes et ce que l’on appelle depuis peu, les armes météorologiques.

Dans les faits, il est devenu impossible à Israël de mettre en péril la réputation des ses avions de combat modifiés (F-35, F-15 et F-16) sur le théâtre d’operations syrien et se contente pour l’instant à sonder les défenses anti- aériennes syriennes à l’aide de drones et de ballons. Les frappes sont effectués à partir de l’extérieur de l’espace aérien syrien sauf au dessus des confins Syrie-irakiens où il n’y a aucune bulle de protection et où l’aviation de la coalition opère. Les appareils israéliens opèrent le plus souvent sous les couleurs d’un pays de l’OTAN. Cependant, la nature et le nombre des cibles en Syrie orientale, un territoire désertique et très peu peuplé et où les cibles gouvernemenales syriennes sont inexistantes, ne permettent point d’achever un objectif militaire, politique ou même symbolique.

Le jeu au Moyen-Orient étant verrouillé en Syrie, il ne reste que des options fort hasardeuses comme un ciblage direct de l’Iran où la crise économique extrême et le ras-le-bol des populations laissent prévoir un soulèvement généralisé et un changement de régime violent. Un pari fort risqué car le potentiel iranien en matière d’absorption des chocs pourrait résulter sur des effets inversés susceptibles de bloquer momentanément les approvisionnements énergétiques fossiles mondiaux.