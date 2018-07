Certains viennent de Vénus, d’autres veulent aller sur Mars, la majorité reste sur Terre…

Vénus est la planète ayant fasciné le plus l’ensemble des empires et des civilisations depuis le commencement de l’histoire. Cet intérêt a perduré jusqu’aux heures de gloire de l’aventure spatiale soviétique.

Il doit bien y avoir une raison valable derrière cet intérêt soutenu.

Cependant, c’est la planète Mars qui attire l’attention à notre époque et ce, depuis au moins 150 ans. On se rappelle des fameux canaux martiens.

Mars est un monde ou l’eau liquide existe.

La science aseptisée et politiquement correcte de notre époque a déclassé Venus comme un monde infernal impossible à explorer et donc à oublier. Pourtant, en dépit des rarissimes images des missions Venera, on ne sait rien sur Vénus, que des partisans de la théorie du réchauffement climatique présentent comme une ancienne Terre ayant mal tournée en oubliant que c’est la seule planète du système solaire à avoir une rotation inversée autour du soleil.

Reste la quatrième planète du système Sol : Mars. Une planète dont on ne connait presque rien en dépit des sondes et des robots d’exploration.

Notre époque est fascinée par l’épée de Mars et a délaissé l’amour.

Notre système économique entrave au plus haut point tout développement technologique qualitatif et favorise un esprit anti-scientifique défavorable à un réel épanouissement de la race humaine en dehors des limites de la biosphère.

Notre misérable monde a peu changé depuis l’époque d’Attila le Hun.