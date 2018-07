La Chine accélère la modernisation de son arsenal nucléaire

La Chine compte accélérer la modernisation de son arsenal de dissuasion nucléaire que ses experts jugent insuffisant pour contrer une guerre thermonucléaire globale sur trois fronts majeurs, l’espace extra-atmosphérique et le cyberespace.

Pékin estime que la triade de dissuasion actuelle et le niveau de développement des forces de projection sont loin de pouvoir défendre efficacement les intérêts chinois disséminés le long de l’Eurasie, l’Afrique, les Amériques et l’Océanie à un moment de l’histoire où tout est desormais possible.

Pékin a suivi avec une attention extrême la rencontre Trump-Poutine d’Helsinki et a conclu que l’État profond US ne peut être tenu en respect que par la force militaire brute et absolue.