Stratagème contre stratagème

Les émeutes secouant le sud irakien, provoqués en surface par les délestages électriques fréquents en pleine canicule (températures dépassant les 43 degrés Celsius en moyenne) visent essentiellement à embraser l’Iran voisin, le principal fournisseur en énergie électrique de l’Irak méridional.

La situation économique très difficile que subissent les populations iraniennes sont fort susceptibles d’engendrer de sérieux troubles politiques que les ennemis de la République islamique d’Iran s’empresseront d’exploiter à des fins stratégiques.

Le pouvoir iranien n’en est que trop conscient et pour atténuer la pression interne, marquée par une effroyable inflation et une baisse vertigineuse du pouvoir d’achat du citoyen iranien, Téhéran tente de sceller un gigantesque partenariat stratégique avec la Fédération de Russie.

Le contexte s’y prête merveilleusement bien: les pays européens se retirent d’Iran et laisse le champ à Moscou et Pékin. On évoque des investissements russes à hauteur de 50 milliards de dollars US dans le domaine des hydrocarbures iraniens.

L’Iran subit les sanctions internationales et une sorte d’embargo non déclaré depuis des années. Son effort de guerre en Syrie a mis à rude épreuve une économie iranienne dynamique mais trop dépendante des fluctuation du prix du baril de brut- L’Iran étant un des principaux producteurs de pétrole dans le monde. Les tentatives de guerres économique et financière menées par l’Empire à l’encontre de l’Iran visaient en priorité l’effondrement monétaire et la ruine du pays. Le stratagème n’a pas marché mais les populations paient un lourd tribut en sacrifices en tous genres. La situation est tellement intenable dans certaines provinces que des analystes hostiles estiment qu’il serait possible d’y induire une sorte de révolution colorée. Le rêve déclaré des néoconservateurs atlantistes et des monarchies du Golfe.

Allumer un feu chez le voisin pour embraser l’autre rive est un vieux stratagème.

En réponse, les iraniens élaborent depuis des mois une stratégie alternative indirecte pour obtenir le départ des forces US du Nord-est syrien qui s’avère aussi originale qu’efficace, observent de près les sables très mouvants de la politique irakienne et suivent la résistance des Houthis sur le littoral occidental du Yémen.

Cela rappelle un peu la guerre des Parthes.

A stratagème, un stratagème et demi.