Thaïlande : les 13 rescapés de la grotte sauvés

Les treize rescapés, une équipé de très jeunes footballeurs et leur coach, piégés dans une grotte souterraine thaïlandaise ont pu être sauvés par des plongeurs des meilleures unités d’élite des forces spéciales US relevant du Commandement de l’océan Pacifique et l’usage de technologies de pointe fournies par la Chine.

Les Navy Seals de la marine royale thailandaise, accompagnés des meilleurs instructeurs et experts en plongée spéciale des Navy Seals US et d’experts en spéléologie venus de plus de huit pays, ont pu surmonter une épreuve jugée comme impossible.

Certains moyens mis en oeuvre durant cette opération de sauvetage pas comme les autres sont toujours classifiés ultra-secret.