Pékin de plus en plus conscient du danger

La Chine a bien mené sa propre et véritable révolution militaire asymétrique et alternative.

La Chine poursuit une politique pacifique basée sur le développement économique mais sa montée en puissance mondiale la désigne de facto comme une cible à détruire.

Jugeant les temps fort incertains et qu’une guerre est inévitable à moyen terme, le leadership collégial chinois a jugé opportun de nommer un représentant à vie dans la pure tradition romaine, où un consul était nommé dictateur en temps de guerre (Israël a fait la même chose avec son premier ministre sans avoir le courage de l’affirmer). Cette désignation n’a pas suscité de réactions particulières en Europe ou aux États-Unis.

De combien d’Armées de l’ombre dispose la République populaire de Chine? Nul ne le sait.

Il y a évidemment l’Armée de Libération du Peuple, les forces armées du pays le plus peuplé du monde. Ce ne serait que la partie visible des capacités militaires chinoises.

La Chine accumule l’or, diversifie sa production et developpe les domaines de l’intelligence artificielle en gardant un oeil sur l’espace.

Les statistiques concernant les capacités défensives chinoises sont erronées et au mieux, fort en deça des niveaux réels.

Le nombre de missiles balistiques opérationnels en Chine est en hausse exponentielle depuis 2015.

La priorité est donnée à la guerre dans l’espace, sous la mer et dans le spectre électromagnétique. Et fait tout à fait nouveau, les chinois évoquent pout la première fois l’existence d’une stratégie conçue pour « contenir des conflits et de gagner des guerres ».