Syrie: la bataille du Sud

Les dispositifs défensifs des groupes rebelles accrochées par l’armée syrienne et ses alliés dans la province méridionale de Derâa s’effondrent les uns après les autres alors que les campagnes de propagande des pays soutenant la guerre en Syrie ne parviennent plus à mobiliser ni à avoir un quelconque impact sur l’opinion et la communauté internationale.

La concentration de l’effort de guerre syrien vers le Sud-Est du pays, un mouvement stratégique pertinent, est cependant fort risqué puisqu’il risque d’aboutir à une confrontation directe avec Israël.

L’Organisation des Nations Unies a appelé à un cessez-le-feu immédiat sous couvert de protection des populations civiles, un argument usé, mais en réalité, diverses puissances cherchent à éviter toute escalade susceptible de porter atteinte aux intérêts israéliens, déjà largement affectés après plus de huit années de conflit au Levant.

il y aura certainement un cessez-le-feu. Reste à savoir combien de temps il pourrait tenir.

En attendant l’armée syrienne utilise des roquettes de très gros calibre de type Golan (calibres de 300, 400, 500mm), fabriquées localement et dont le bruit très caractéristique peut être entendue dans cette vidéo publiée sur Youtube, montrant un pilonnage aux roquettes Golan de positions rebelles dans la province de Derâa.