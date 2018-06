La migration artificielle est un outil d’ingénierie du chaos

L’ingénierie des flux migratoires, réels ou stimulés, est devenu un outil du champ géopolitique plus performant que l’ingénierie sociale des révolutions colorées.

Au delà des grilles de lecture conventionnelles, l’explication économique des nouveaux flux migratoires artificiellement induits, ne suffit nullement à décrire avec exactitude les raisons sous-jacentes de ce phénomène ni son ampleur inégalée depuis le début du haut Moyen-âge.

Tandis que les chancelleries occidentales ont depuis longtemps définitivement verrouillé les voies à l’immigration légale, d’autres à l’instar de la France ou le Royaume-Uni, appliquent une politique d’octroi de visas très favorable à certaines catégories comme les islamistes et les salafistes ou encore les individus délinquants et excluent systématiquement toute autre catégorie, les politiques interventionnistes en Libye et au Levant ont provoqué le plus grand flux migratoire de l’histoire contemporaine.

Depuis 2011, des millions d’individus ont été invités à pénétrer illégalement la forteresse Europe comme des réfugiés, souvent avec l’aide des moyens logistiques de l’OTAN.

Les statistiques concernant cette nouvelle grande migration mais un pays comme l’Allemagne compte officiellement déjà près de deux millions de nouveaux refugies venus exclusivement des zones kurdes syrienne, irakienne et iranienne ou d’Afghanistan et de Somalie. Les rivages grecs et italiens sont soumis depuis des années à l’arrivée massive de réfugiés et de migrants africains et asiatiques.

En Italie, pays ayant subi seul sans l’aide d’aucun autre pays de l’Union européenne, l’énorme fardeau, les autorités ont tenté toutes les mesures possibles, la crise s’est aggravée.

Cette vague migratoire est en train de modifier les rapports de force politiques en Europe : la question migratoire a pesé sur le référendum ayant avalisé le Brexit britannique et constitue une motivation pour la sécession de certaines régions des États-Nation dont elles sont partie. La Corse a utilisé l’affaire de l’Acquarius, fort mal gérée par le gouvernement français, pour marquer l’autonomie totale de ses décisions par rapport à Paris ; en Allemagne, la Bavière n’exclut plus une autonomie plus étendue face à cette crise « voulue » par l’Europe ; l’Écosse ne veut plus rester dans le Royaume-Uni, la Catalogne veut son indépendance totale et la résurgence de cette tendance contraste avec la propension intégrationniste des grands ensembles géopolitiques.

Il n’y aura pas de grand remolacement, lequel demeure un argument électoral porteur mais il y a fort à constater que l’ensemble européen n’est plus viable et ne le sera jamais.

Lorsque l’UE n’était qu’un simple outil d’asservissement et de contrôle, Washington et Londres y étaient favorables. Cependant, quand cette union erratique commença à chavirer et à vouloir une certaine autonomie, elle fut engloutie par de nouvelles invasions barbares telles que celles des 4e et 5e siècles de notre ère.