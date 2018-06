Tension croissante au Golan

Le déploiement de la Brigade du Tigre, l’une des meilleures unités des forces armées syriennes dans la province méridionale de Derâa et la poursuite du renforcement des lignes défensives dans le Golan inquiètent au plus haut point le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahu. Cette inquiétude est aggravée par l’éclatement des groupes rebelles à Idlib, la province syrienne septentrionale où se sont regroupés plus de 85 % des rebelles syriens et, fait inexpliqué, la réapparition de Daech près des frontières turques.

Autre fait, rare celui-ci, un responsable militaire US a publiquement affirmé que les israéliens auraient mené une frappe aérienne ayant visé des milices irakiennes pro-syrienne à Hari, non loin d’Al-Tanf, dans les confins frontaliers désertiques syro-irakiens.

Des rumeurs persistantes laissent entendre que la base US d’Al-Tanf, longtemps clandestine, aurait été utilisée par les israéliens à plusieurs reprises et que son ciblage par des milices pro-syriennes a failli déclencher une guerre mondiale.

Des militaires israéliens assurent, entre deux spéculations foncières ou immobilières, des missions de formation dans le Kurdistan irakien.

Netanyahu s’est donc envolé vers la Jordanie pour tenter de convaincre le Roi de cet État de souscrire à un nouveau plan. La montée en puissance de l’Armée syrienne est mal perçue. Et cette dernière ne risque certainement pas de se battre à coup de cerf-volant artisanal comme le font quelques dizaines de manifestants palestiniens dans l’enclave assiégée de Gaza.