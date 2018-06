Strategika 51 en Off-shore informationnel

À partir d’aujourd’hui, le blog Strategika 51 n’est plus tenu par une quelconque obligation ou un devoir de réserve d’un autre âge et encore moins par ce que des spécialistes appellent le Secret défense.

De même, Strategika 51 n’est plus obligé de se soumettre à une quelconque juridiction nationale ou supra-nationale en ce qui concerne le traitement, l’utilisation subsidiaire ou la diffusion de données ou de l’information dans l’élaboration d’un commentaire, un essai d’analyse, une synthèse, la conception de conjectures ou l’argumentation d’une opinion.

Strategika 51 est désormais en Off-Shore. Les seules limites à son contenu demeurent celles définies dans les conditions d’utilisation et la charte de la compagnie Automattic.

Notre contenu, y compris celui publié dans la discussion sous formes de commentaires émanant de lecteurs réguliers, occasionnels ou de passage, est totalement libre et ne peut donner suite à une quelconque réclamation ou poursuite de quelque nature que ce soit et ce, quel que soit le motif.

L’administrateur du blog est lié à un cabinet international privé de consulting spécialisé dans le management et l’évaluation des risques et des menaces. Il n’est plus lié à une quelconque institution publique, nationale ou internationale, organisation gouvernementale ou non-gouvernementale, corporation, association, club ou parti, mouvement, etc.

De même que le dit administrateur ne représente plus aucun gouvernement, organisation, corporation, compagnie ou parti politique et se considère comme un citoyen d’un monde qui n’existe pas encore.

Le blog n’est pas monétisé et les revenus de la publicité y apparaissant bénéficient exclusivement aux sponsors de la plate-forme d’hébergement temporaire. Une partie de ces publicités peuvent cependant être bloquées. Une étude est en cours pour évaluer la faisabilité d’un financement volontaire émanant des lecteurs, mais aucune décision n’a été prise à ce sujet.

Les sujets traités ici concernent des domaines aussi divers que la stratégie, les questions de l’actualité géostratégique, les technologies de défense, mais également l’histoire, la philosophie, la philologie, l’anthropologie, la futurologie, la poésie, l’onirologie…Les langues du Blog sont le Français et l’Anglais mais les contributions dans les langues suivantes: Arabe, Espagnol, Italien, Mandarin et Russe sont parfaitement intelligibles et seront traduites de suite sans l’apport d’un support de traduction.

Strategika 51 entame une nouvelle transformation. Il s’est libéré de toute contrainte juridique. Pour tout contact, il suffit d’adresser un email à l’adresse-passoire-gruyère suivate: strategika51.link@gmail.com (vous n’hallucinez point, c’est bien une adresse gratuite de chez le grand méchant Googlenet, l’entité de demain et aucune messagerie sur le net n’est sécurisée même avec un cryptage solide) en évitant si possible d’être très spécifique.

Pour un entretien ou une collaboration, il suffit d’envoyer un email avec un corps de texte « Questions » ou » Collaboration » en gras, police Comic, taille 24, et un mail contenant une adresse plus sécurisée sera envoyé à la partie requérante.

Vu la quantité de courrier que nous recevons quotidiennement et suivant les autres préoccupations professionnelles ou privées, un délai de réponse de 12, 24 ou 36 heures est assez courant.

Strategika 51 remercie l’ensemble des visiteurs et des lecteurs ayant atterri ici un jour.