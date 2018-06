Le dur métier de tueur/violeur en série tel que promu par l’Union Européenne

Après Israël, menaçant directement la Syrie, puis la Turquie qui menace l’Irak, voilà qu’une juridiction allemande est utilisée pour enclencher une procédure judiciaire avec un mandat d’arrêt contre le chef des redoutables services de renseignement de l’Armée de l’air syrienne, la seule force structurée à avoir non seulement survécu à la guerre en Syrie mais qui continue à fonctionner à plein régime.

Les Allemands n’ont rien pu faire contre un jeune kurde irakien tout juste âgé de 20 ans, réfugié « politique » arrivé en Allemagne au plus fort de la vague de 2015 et accusé du viol et du meurtre d’une jeune Allemande juive de 14 ans.

Comme beaucoup d’autres, cet individu a fondu dans la nature en quittant le territoire Allemand en compagnie de sa famille sous une quadruple fausse identité, non sans un brin d’ironie: il s’est fait appeler Ali Bashar.

Fait notable, tous les kurdes irakiens pénétrant en Europe s’inventent un patronyme et faute de créativité ou influencés par le Bashar-Bashing en vogue dans les médias Arabes et occidentaux, ils utilisent le prénom du président syrien comme patronyme passe-partout. surtout en cas de méfaits ou de larcins.

Ce Ali Bashar, suspecté d’un crime infiniment plus grave, aurait plus de 7000 homonymes en Allemagne. Le gars recherché serait actuellement au Kurdistan irakien, et plus précisément à Irbil où il aurait atterri en compagnie de sa famille en provenance de Dusseldorf. On l’oublie souvent: Irbil est la capitale du Kurdistan irakien où siègent des dizaines de sociétés de sécurités privées internationales, la plus importante antenne du Mossad israélien en dehors d’Israël et la plupart des barbouzes du bloc atlantiste.

A une question sur cette volonté européenne-car il s’agit bien d’une politique délibérée qu’il est devenu commode à attribuer à Soros and Co, d’accepter de faux réfugiés et d’exclure systématiquement par tous les moyens possibles l’entrée en Europe de gens honnêtes, un haut responsable européen aura cette réponse officieuse mais non moins édifiante : « L’Europe a besoin de plus de délinquants, c’est une question éminemment politique, une affaire de contrôle social… »

D’où ces dizaines de milliers de kurdes prétendant être ou avoir été des combattants du Rojava en Syrie, errant à travers toute l’Europe occidentale d’Est en Ouest, du Sud au Nord, venus avec une mentalité de prédation d’opportunités, demandant l’asile politique en tant que procédure standard, sous le regard bienveillant de Frau Merkel qui n’arrive pas à supporter toute autre forme d’immigration et surtout pas celle venant d’ailleurs que du Kurdistan.

Silence, fait unique dans l’histoire contemporaine, plus d’un million de ces vrais faux réfugiés ont déferlé sur l’Allemagne qui leur a ouvert toutes les portes, des centaines de milliers d’autres sont partis à l’assaut des pays nordiques. Ce n’est pas une immigration traditionnelle ni ordinaire ni un flux migratoire naturel. C’est un plan établi par les élites au pouvoir en Europe. Un plan que ni l’européen moyen, ni l’immigrant historique ou traditionnel n’ont jamais demandé et encore moins souhaité.

Alors quand une tierce partie active des syriens pour qu’ils soient utilisés par la justice d’un pays européen afin d’émettre un mandat d’arrêt contre le chef des renseignements de l’Armée de l’Air syrienne pour crimes contre l’humanité, un chef d’accusation fourre-tout et tape à l’œil alors que ce pays dont la Kriminal Polizei est pourtant réputée pour sa fiabilité n’arrive même pas à arrêter de jeunes meurtriers violeurs invités par l’État Allemand, cela confine au gag.

Au demeurant, pourquoi avoir visé cette branche spécialisée dans le contre-espionnage et le renseignement aérien et pas les services de renseignement intérieurs dont la responsabilité dans des exécutions sommaires et la torture est reconnue? La réponse semble évidente.

Pendant ce temps les Ali Bashar peuvent continuer leur apprentissage du dur métier de tueur/violeur en série sans être aucunement inquiétés. Ils sont mêmes prioritaires pour le recrutement au sein des Forces démocratiques Syriennes que l’OTAN entretient à l’extrême Nord-Est de la Syrie.

Dormez braves gens! l’État veille sur vous!