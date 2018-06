Afghanistan :  un cessez-le-feu pour l’Aïd

Le Commandemant militaire américain en Afghanistan affirme que ses forces observeront le cessez-le-feu d’une semaine conclu avec les Talibans à l’occasion de la fête musulmane de l’Aïd, marquant la fin du mois sacré du Ramadan.

Officiellement, les Talibans ont annoncé unilatéralement une trêve d’une semaine à l’occasion de cette fête musulmane.

La conclusion de ce cessez-le-feu intervient après une recrudescence sans précédent des activités militaires des Talibans en Afghanistan, une des guérillas les plus féroces et les plus déterminées au monde, en guerre depuis plus de 17 ans contre l’élite des forces militaires US, des corps expéditionnaire de l’OTAN, contre les meilleures armées privées de la planète et contre l’Armée Nationale Afghane (ANA).

On ne sait pas si cette trêve incluera le programme de drones ultra-secret spécialisé dans la lutte contre l’implantation d’engins explosifs improvisées en amont ou encore les essais de nouveaux bombardiers sans pilote.

Les Talibans semblent s’être adaptés aux tactiques des forces spéciales US et parviennent sans peine à avoir le dessus sur les forces locales, pourtant pléthoriques, assez bien équipées et disposant de l’appui aérien de la coalition.

La guerre d’Afghanistan est devenu le plus long conflit dans l’histoire des États-Unis d’Amérique. Un conflit sans aucune issue possible.