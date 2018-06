Histoire d’ADN

Des start-ups ayant investi dans le créneau très lucratif de collecte d’ADN humain sous le couvert d’une fausse quête généalogique mais en réalité pour des recherches dont le but n’a jamais été divulgué, commencent à se plaindre du piratage de leurs données.

C’est le cas de la société israélienne MyHeritage, sise dans la grande banlieue de Tel-Aviv: selon un billet paru dans le blog de cette start-up, un piratage potentiel aurait mis en péril les adresses émails et les mots de passe de 92 millions d’utilisateurs.

la quête de ses origine à travers l’analyse de son ADN, transmis volontairement à une société de ce type est devenu un créneau très lucratif et suscite l’enthousiasme d’un nombre croissant d’individus à travers le monde. Pourtant, ce domaine demeure très mal connu et le processus de traitement en interne du matériel ADN transmis se caractérise par une opacité favorisée par la méconnaissance du grand public de certains aspects techniques liés à la manipulation de l’ADN humain.

Selon certaines sources initiées, rien et absolument rien ne garantit la communication de matériel génétique soumis volontairement par un tiers à d’autres traitants ou sous-traitants.

Des abus en ce domaine sont survenus. Une société anonyme crée en Off-shore a procédé durant des années à la collecte d’ADN humain en Inde et l’un des rares journalistes locaux à avoir osé pousser l’enquête jusqu’à parvenir à un grand laboratoire pharmaceutique lié avec les industries chimiques est mort dans des conditions plus que troublantes. Un autre cas relevait qu’une petite start-up spécialisée dans la quête généalogique installée dans un paradis fiscal était directement liée à un programme de recherche militaire focalisant sur la guerre biologique et …les marqueurs génétiques.

Durant les années 80, un laboratoire de recherche israélien, aujourd’hui démantelé, avait tenté de chercher si des substances avaient plus d’impact sur une population donnée ayant un génotype dominé par certains marqueurs ou haplotypes. Cette initiative privée coïncida avec la première Intifadha (1987) et on ironisa à l’époque si du Gaz lacrymogène ou CS pouvait cibler exclusivement une « race »…Outre le caractère non scientifique de telles recherches, le principe sous-jacent, inspiré de l’eugénisme, provoqua un tollé.

Les résultats génétiques résultant de l’analyse de l’ADN peuvent-ils déterminer une origine certaine? Rien de moins sûr et la plupart des résultats se basent sur une méthodologie trop étendue et trop généraliste pour constituer une source sérieuse. Ce genre de quête généalogique a un intérêt lucratif certain, au moment où des dizaines de millions d’individus, se sentant perdus dans un monde post-globalisation où les repères identitaires et culturelles semblent effacés, se cherchent une quelconque origine ou affiliation.

Après les réseaux sociaux où les gens se sentent obligés de livrer leurs identités, photographies et détails de leur vie privée à la « Matrice » et au regard de tous, maintenant on vous incite à livrer vos empreintes (via les Smartphones) et votre matériel génétique pour connaître vos origines.

Moralité: ne fournissez jamais volontairement votre ADN à une compagnie anonyme pour vous amusez à connaître vos origines. Vous ne saurez jamais ce que ces tiers vont en faire vraiment.