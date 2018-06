le président syrien Assad compte effectuer une visite d’État en Corée du Nord

Selon certaines informations, le président syrien Bashar Al-Assad compte programmer une visite d’État à Pyongyang pour rencontrer le dirigeant Kim Jong-Un et le remercier pour l’aide militaire substantielle que la Corée du Nord n’a cessé de fournir à la Syrie depuis le début de la guerre au Levant.

L’apport de l’aide militaire nord-coréenne à la Syrie est très mal connu mais est considéré comme décisif et stratégique.

Le développement d’une « deuxième artillerie » ou d’une force de frappe balistique, composée initialement de missiles SCUD, puis des variantes iraniennes et nord-coréennes de ce missile Sol-Sol de conception soviétique, est l’un des domaines dans lequel la coopération technique nord-coréenne a porté ses fruits. Cette force est demeurée quasiment intacte après plus de sept années de conflit.

Le deuxième volet où l’influence de la doctrine militaire nord-coréenne fut déterminante en Syrie est celui de la défense aérienne asymétrique et l’usage intensif de missiles et de roquettes, un concept repris aussi bien par le Hezbollah libanais que les forces régulières de l’armée syrienne.

Durant la quatrième guerre israélo-arabe d’octobre 1973, la Corée du Nord avait envoyé plus de 530 conseillers militaires en Syrie dont un nombre non négligeable de pilotes et d’opérateurs de batteries SAM.