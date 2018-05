Regain des tensions communautaires dans le Kurdistan syrien

En Syrie, les tensions entre les Arabes syriens et les kurdes du Nord, regroupés autour de ce qu’ils appellent le Rojava ont atteint un pic record. Ces tensions sont un prélude à l’après guerre. Si le régime syrien actuel ne change pas de doctrine, il n’acceptera jamais la création d’une entité kurde indépendante sur une partie de son territoire et joindra ses efforts non seulement à ceux de l’Irak voisin et de l’Iran mais également la Turquie, avec laquelle il a été en état d’hostilité affichée depuis le début de la guerre en mars 2011.

La lutte contre le nationalisme kurde semble être le seul point qui puisse réunir Ankara, Damas, Bagdad et Téhéran.

Comme au Kurdistan irakien, les kurdes séparatistes de l’extrême Nord de la Syrie ont compris qu’ils ne pouvaient mener à bien leur entreprise qu’en s’alliant avec Washington et Tel-Aviv dans ce qu’on peut qualifier de véritable paradoxe: historiquement, les kurdes sont socialistes, voire communistes, mais cela ne les empêche pas pour autant de s’allier avec les pays les plus capitalistes du monde.

Le jeu est loin, très loin de se terminer.