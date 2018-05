Libye, l’impossible solution et la fin de l’Europe

En Libye, une offensive menée par l’une des principales forces de ce pays, dénommée l’Armée Nationale Libyenne, laquelle n’est en fait qu’une milice un peu plus puissante parmi tant d’autres, dirigée par le Maréchal Khalifa Hafter, et soutenue par des avions de combat émiratis et égyptiens, peine à reconquérir la petite localité de Derna à l’est de la Cyrénaïque.

Derna est un bastion d’extrémistes religieux réunis sous la bannière du Majless Shura des Mudjahidines de Derna -Conseil Consultatif des Mujahidines. Sa conquête par les troupes de Hafter, soutenue par un support aérien tactique fourni officiellement par l’Egypte et les Emirats Arabes Unis (officieusement par la France, l’Italie et le Royaume-Uni) piétine. Les troupes avancent à un rythme d’escargot: il aura fallu plus de 20 jours pour que l’Armée Nationale Libyenne avance sur une distance de …3 kilomètres vers le littoral sur lequel est adossé le centre urbain.

Les troupes de Hafter ont repris leur progression dans la banlieue Sud de la ville, notamment à Timeskit mais ont du faire face à des engins piégés.

Malgré le support des avions de combat et des drones émiratis et égyptiens entre autres, l’artillerie navale de bâtiments de surface non identifiés au large de Derna et une certaine faiblesse des défenses adverses, les hommes de Hafter semblent traîner les pieds et c’est le cas de le dire.

Les émiratis emploient des drones d’attaque au sol de fabrication chinoise et dont l’efficacité serait aussi redoutable que celle des MQ-9 Reaper US.

En réalité, les troupes de Haftar n’ont pas réellement envie de se battre et ne sont sous l’uniforme que pour la solde et le business juteux qui fait actuellement fureur dans une Libye prise de la fièvre de la course aux fortunes colossales et fort ostentatoires. A quoi bon mourir en guerroyant comme un idiot pour une cause inconnue dans un pays où on peut devenir immensément riche en moins de 24 heures?

Il ne fait aucun doute que Derna va finir par tomber aux mains de l’Armée Nationale Libyenne de Haftar, mais les raids aériens effectués par des pays étrangers créent de profonds ressentiments parmi les populations, lesquelles ont de plus en plus tendance de voir en Haftar l’homme de l’OTAN et des riches monarchies du Golfe, soit les mêmes forces qui ont détruit la Libye en 2011.

Tout ceci résume à lui seul l’extrême complexité de la situation en Libye et par dessus tout l’impossibilité de parvenir à une solution imposée de l’extérieur. Ni Fayez Al-Serraj et ses sponsors, ni encore Haftar et ses alliés ont un réel ancrage dans une Libye qui poursuit sa propre dynamique. Les pays voisins le savent et n’y peuvent absolument rien.

Que dire alors des rêves éveillés de certains pays européens ou de la volonté de deux d’entre-eux d’y rallumer une autre guerre? Néant. Le transit de millions (oui il s’agit de millions) de migrants vers l’Europe via la Libye est devenue une économie à part entière et des dizaines de milliers d’individus sont devenus grâce à ce créneau fort porteur des milliardaires dont certains détiennent des fortunes dépassant certains PIB de pays africains.

C’est l’Europe qui s’est tiré une balle en pleine tête avec l’histoire libyenne. Les libyens eux ne s’en plaignent pas beaucoup. Leurs chefs jouent sur les clivages régionaux et internationaux pour raffermir leurs positions et attirer encore plus d’argent des monarchies du Golfe. Le reste leur importe peu.