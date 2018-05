Mort de militaires russes à Deir Ezzor, les forces étrangères illégalement déployées en Syrie pointées du doigt

Tout n’a pas été dit sur le récent incident de Deir Ezzor durant lequel des « conseillers » militaires russes ont perdu la vie.

Selon le peu d’informations diffusées, des rebelles des Forces démocratiques syriennes ont tenté d’attaquer une batterie d’artillerie de l’Armée syrienne. Les assaillants ont subi de lourdes pertes mais des tirs d’artillerie provenant d’un des camps où sont déployées illégalement des militaires de l’OTAN ont causé la mort de soldats syriens et de conseillers militaires russes.

Un bilan officiel russe évoque la mort au combat de quatre militaires russes. Le ministère russe de la Défense a également affirmé que plus de 43 rebelles et plusieurs de leur véhicules ont été détruit lors de l’assaut raté.

Ce n’est pas la première fois que cela arrive. Cela est déjà arrivé plusieurs fois en Syrie et en Ukraine.

Les russes sont patients mais n’oublient jamais une injure. Le dégagement tactique de troupes supplémentaires prévues pour les opérations dans la province de Deraa au sud-ouest de Damas libérera des troupes pour la province de Deir Ezzor pour l’encerclement des bases militaires étrangères illégalement installés au Nord-est et dans l’est de la Syrie.

La signature d’accord entre les kurdes et l’OTAN et les appels de la Knesset israélienne à reconnaître un Kurdistan indépendant sont suivies de près par Damas. Les opérations d’infiltration du Rojava se poursuivent et des manifestations éclatent sporadiquement comme Al-Hassaka où les populations arabes protestent contre le recrutement forcé des YPG kurdes. Des désertions avec armes et bagages sont signalées près de Minbej.

Au delà de la grande politique et de la position de Moscou ou de ses relations avec l’ensemble des protagonistes dans le conflit au Levant et ils sont nombreux, il s’avère désormais indispensable à encourager les forces étrangères illégalement présente sur le territoire syrien à partir sans trop de bruit ni de casse. C’est là que réside tout l’art de la guerre.