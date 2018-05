Kim Jong Un condamne les massacres israéliens à Gaza

Pyongyang a non seulement fermement condamné l’usage disproportionné et excessif de la violence par les forces armées israéliennes contre des manifestants palestiniens désarmés et ne représentant pas de danger réel mais a qualifié les agissements israéliens à Gaza de « massacres horribles »

Le gouvernement de la Corée du Nord a condamner la « campagne sanguinaire d’Israël » contre des manifestants palestiniens pacifiques qui protestent pour leurs droits légitimes et afin de briser le blocus qui leur est injustement imposé depuis des années.

La Corée du Nord ne reconnait pas l’existence d’Israël qu’elle considère comme une simple base militaire devenue une entité de l’impérialisme capitaliste mondial sauvage et esclavagiste.

Kim Jong-Un a réitéré à plusieurs reprises son soutien absolu au droit des palestiniens d’établir un État indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale.

Paradoxalement, la position de la Corée du Nord vis à vis du conflit sans fin au Moyen-Orient contraste fortement avec celles des pays arabes et de la Ligue Arabe.

Des pays arabes influents comme l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, suivis par la Jordanie, le Maroc et à un degré variable l’Égypte adoptent une position hostile à l’encontre de l’Iran, de la Syrie et la Palestine.