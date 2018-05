Rupture Iran-Maroc: le Hezbollah affirme que le Maroc n’a présenté aucune preuve

Le Secrétaire Général du mouvement du Hezbollah libanais a évoqué durant une allocution célébrant le 18ème anniversaire de la libération du Sud-Liban les récentes allégations marocaines sur un improbable lien entre le mouvement libanais et le Polisario au Sahara occidental, un territoire désolé situé à des milliers de kilomètres du Moyen-Orient en précisant que le Royaume du Maroc n’a présenté aucune preuve concernant cette accusation mensongère s’inscrivant dans le cadre d’une politique d’isolement politique de l’Iran dicté à des pays arabes par des puissances tierces.

Ces accusations proférées par le très inexpérimenté ministre marocain des Affaires étrangères, connu pour sa proximité avec les pays du Golfe arabo-persique, formèrent la base sur laquelle le Royaume du Maroc a rompu ses relations diplomatiques avec la République Islamique d’Iran.

Les observateurs aussi bien occidentaux qu’arabes demeurent fort sceptiques à l’égard de ces accusations et l’expliquent partiellement par la mise au pas de la Ligue Arabe par Ryad et sa sa volonté de créer une coalition arabe contre l’Iran, un pays qu’il considère comme son unique ennemi juré.

Le Maroc entretient de très bons rapports avec le Qatar. Or ce dernier est en brouille ouverte avec l’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis. Ce geste peut être aussi considéré comme le gage d’un rapprochement de Rabat avec Ryad. L’enjeu économique d’un tel geste est assez important, notamment en ce qui concerne l’aide financière ou plus important, le budget défense marocain.

Des experts jugent que l’implication par Rabat du Polisario, un mouvement politique historique luttant pour l’établissement d’une République indépendante dans l’ancien territoire espagnol connu sous le nom de Rio de Oro et de Seguia Al-Hamra, et dont les 2/3 sont actuellement sous contrôle marocain, n’est d’aucun intérêt tactique ou stratégique pour le Maroc même s’il visait à présenter l’Algérie, pays soutenant ouvertement le Polisario depuis 1975, non seulement comme un pays perméable à l’infiltration iranienne dans le but d’internationaliser le conflit du Sahara occidental, bloqué depuis 1991 autour d’un recensement démographique crucial en cas de référendum sur l’autodétermination tel que préconisé par les Nations Unies.

Le Maroc a été entraîné contre l’avis de son opinion publique dans la très désastreuse guerre au Yémen par Ryad qui commande une coalition se voulant d’abord arabe puis musulmane visant officiellement à défendre le gouvernement pro-saoudien de Abdelhadi Mansour contre une insurrection Houthie dans ce pays très pauvre de la péninsule arabique.