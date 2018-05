Après les F-35, des Su-57 en action en Syrie

Il fallait une réponse à l’annonce par Israël de l’usage au combat de chasseurs bombardiers Lockheed Martin F-35 Lightining II au Levant. C’est chose faite: le ministère russe de la Défense affirme que des chasseurs bombardiers Sukhoï Su-57 ont ciblé des objectifs rebelles en Syrie avec des missiles de croisière avancés.

Nous avons donc deux avions de combat de cinquième génération en opération au Moyen-Orient. Au delà du match commercial, puisque le label combat proven (éprouvé au combat) est le meilleur argument marketing en ce qui concerne les systèmes d’armes produits par les grands consortiums militaro-industriels, se profile une compétition de très haut niveau que très peu de pays sont en mesure de maintenir.

Il s’agit également d’un rare duel dans l’histoire de l’aviation de combat tel que l’on avait jamais vu depuis les jours pionniers des as du combat aérien de la première guerre mondiale à l’instar de Manfred Von Richtofen alias le Baron Rouge, René Fonck ou encore Ernst Udet et Billy Bishop.

Les machines et la technologie ont pris le relais des hommes et il est peu probable que l’on assiste à un combat air-air (dogfight) direct entre le F-35 et le Su-57 ou du moins pas comme dans le cinéma.

Les enjeux financiers et commerciaux sont si énormes que la moindre avarie à l’un des deux superbes appareils high tech peut engendrer des dizaines de milliards de pertes.

Cependant, au delà de l’aspect commercial, la touche de romantisme y est. En termes d’images, la présence du Su-57 en Syrie et du F-35 évoluant autour de l’espace aérien syrien est l’équivalent de la charge symbolique et dualiste contenue dans le film Rocky IV (1985) où deux boxeurs (joués par Sylvester Stallone et Dolph Lundgren) incarnent le paroxysme bipolaire de la guerre froide.

Les deux appareils, lourdement assistés par des systèmes d’alerte et de surveillance avancés de type AWACS, ont utilisé des missiles de croisière Air-Sol contre leurs cibles respectives en demeurant hors d’atteinte des défenses antiaériennes adverses. On distribue des punchs spéctaculaires pour être vu. C’est du spectacle dissuasif.

Au dessus du chemin de Damas, le firmament se remplit du nec plus ultra de ce qui ce fait en matière d’avions de combat et ceci n’est pas signe annonciateur de beau temps.