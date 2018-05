Libye: une autre intervention militaire en préparation

La situation en Libye est d’une extrême gravité. Des avions de combat non identifiés survolent depuis quelques heures la capitale Tripoli tandis que des pays occidentaux comme la France ont procédé à l’évacuation de leur ambassadeurs vers Malte.

Des témoins oculaires rapportent que des bâtiments de surface de l’OTAN, probablement des frégates de la marine de guerre italienne ont pénétré les eaux territoriales libyennes en prélude à une opération à l’intérieur de la Tripolitaine.

Ces préparatifs surviennent après une hausse record du nombre d’immigrants illégaux embarquant des rivages de la Libye et l’exacerbation des tensions entre les puissants Zenten et le port libre de Misrata après l’assassinat d’un chef d’un comité des 200 à l’Ouest de la Libye.

En Cyrénaïque, les forces du Maréchal Khalifa Hafter que l’on donnait pour mort, ont mené une offensive sur le bastion ultra-islamiste de Derna avec l’aide de forces étrangères mais le résultat de cette opération, présenté comme un succès, semble pour le moins mitigé. Plus au Sud, des accrochages réguliers opposent différentes milices tandis que plus au Nord, les lignes de démarcation entre les deux gouvernements rivaux de Tripoli à l’ouest et Tobrouk à l’est semblent inchangés.

C’est dans ce tumulte que des forces mercenaires appartenant à une multinationale spécialisée tentent de recruter des éléments radicaux libyens et sahéliens pour former ce qui va être connu sous le nom de l‘Etat Islamique dans le Grand Sahara, une nouvelle organisation-outil visant à déstabiliser la Libye mais également le Sahel et bien entendu servir de prétexte à une intervention exogène dans cette région du monde.

Ces informations rapportés par des éléments d’une milice libyenne semblent correspondre au branle-bas de combat observé depuis quelques jours au niveau de la base NAS Signonella, une base de l’US Navy en Sicile orientale.

Des avions de combat de plusieurs nationalités et des drones d’attaque au sol interviennent régulièrement en Libye en soutien à l’une des factions ou dans le cadre d’opérations clandestines.

Les médias dits mainstream ne s’intéressent guère à la situation chaotique en Libye depuis la chute du régime du colonel Gaddafi en octobre 2011.

Bien que clients d’un certain nombre de gouvernements étrangers, les pouvoirs rivaux mis en place semblent imperméables à toute influence occidentale et demeurent très hostiles à l’idée d’une intervention occidentale dans les affaires intérieures libyennes et notamment la gestion des ressources pétrolières. Cette évolution a profondément choqué les initiateurs de la guerre en Libye, qui s’appuient désespérément sur la ville de Misrata, de facto une République-État autonome, l’acteur le plus detesté dans toute la Libye par l’ensemble des milices et des pouvoirs régionaux.