Les informations récentes faisant état de l’interception accidentelle au début du mois de mai 2018 de dizaines de militaires français déployés au sein d’unités kurdes près d’Al-Hassaka en Syrie nous ont été confirmés par une source anonyme de l’Armée syrienne.

Les dizaines de militaires français en provenance du Kurdistan irakien sont entrés en Syrie et se sont dirigés par méprise vers un poste de contrôle de l’Armée syrienne.

Des combattants du Rojava accompagnant les militaires français en Syrie ont-ils délibérement dirigé le convoi vers une position de l’Armée syrienne suite à un marchandage infructueux pour la partie kurde?

Des éléments du Rojava opérant avec les forces spéciales françaises près d’Al-Hassaka sont en réalité des agents des services de renseignement syrien et la thèse selon laquelle les militaires français auraient été attirés vers un poste de contrôle militaire syrien où ils ont été désarmés et interrogés sur la raison de leur présence en Syrie n’est pas à exclure.

Des fusils de précision, quelques systèmes de missiles antichar de type Milan, des fusils d’assaut, des lunettes de vision nocturne, des scanners radio, du matériel médical et des gilets pare-balles en possession des forces françaises ont été saisies par les syriens.

Selon des informations recueillies auprès de militaires syriens, les soldats français n’ont pas démontré une quelconque hostilité à l’égard de la Syrie ou de son gouvernement en se contentant de dire qu’ils ont été envoyés dans le Nord-Est de la Syrie pour former et soutenir les unités des forces démocratiques syriennes (FDS) dans la lutte contre Daech et certains d’entre-eux- dont le commandant du groupe- ont tenu à exprimer leur opposition aux machinations orchestrées par certaines factions « corrompues » en Europe et ailleurs pour nuire à la Syrie.

La Syrie considère officiellement la France comme l’un des soutiens principaux des mouvements et des groupes terroristes ayant ensanglanté la Syrie depuis 2011.