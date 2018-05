Un mensonge peut en cacher d’autres, oubliés…

L’affaire Skripal est désormais un mensonge flagrant d’une amplitude jamais vue dans l’histoire du Royaume de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Cependant, l’affaire est oubliée, jetée à la trappe par les prestigidateurs du système de propagande. Les Skripal père et fille? Disparus. L’agent Novichock? Le président Tchèque a affirmé que son pays en avait produit avant de se faire contredire par son premier ministre sur injonction de Londres.

L’affaire est close.

Cette affaire a toutefois dévoilé ou rappelé les méthodes très peu orthodoxes, peu scrupuleuses et très belliqueuses d’un gouvernement britannique agissant toujours pour le compte d’intérêts tiers et plus précisément ceux des élites financières internationales.

Ce tropisme belliqueux a peu changé à travers l’histoire.

L’indemnisation du libyen Abdelhakim Belhadj, l’un des chefs du Groupe combattant islamique libyen, un groupe terroriste, par Londres pour l’avoir expédié en Libye avant la guerre en Libye réponds au même schéma. Cet agent du Mi6 britannique était en mission commandée pour le compte de Londres et des pays du Golfe et ce n’est d’ailleurs aucunement un secret. Le gars est arrivé à diriger le Conseil militaire de tripoli et à fonder un parti politique proche de la mouvance des Frères Musulmans. Son indemnisation vise à brouiller les cartes. Mais le rôle du personnage est connu.

Un individu fiché S est en général considéré comme un « asset » ou ressource prioritaire par les services spéciaux. C’est une ressource à approcher, recruter, exploiter et manipuler après une connaissance profonde des motivations réelles de l’individu et de ses points vulnérables. C’est la raison pour laquelle ce genre d’individus ne sera jamais inquiété par les forces de l’ordre. C’est les soldats de l’empire.

Mensonges?

Théories du Complot ou carrément complotite?

Dormez braves gens! Vous n’avez encore rien su de ce qui se fait en votre nom.