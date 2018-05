Changer d’approche face à une illusion d’une illusion ou comment une autre révolution de type technologique est en train de modifier les rapports de forces dans un monde en guerre

Il aura fallu deux années pour que l’Empire passe à la contre-offensive généralisée. Celle-ci n’a plus aucune limite.

Il y a eu un changement de paradigme qui semblait compromettre les rapports de force. Ce changement est contre-balancé depuis quelques semaines par une contre-attaque mondiale encouragée par une révolution de type T (technologique) dans le domaine des industries de défense et le déploiement de systèmes d’armes en orbite.

La guerre économique bat son plein. Il y aura de plus en plus de personnes en situation précaires dans le monde et cela dans l’intérêt de la préservation de l’ordre établi. Il n’y a guère plus de libertés individuelles ou collectives hormis celles visant à l’autodestruction ou au nihilisme.

Les statistiques officielles et les rapports d’activités sont sinon tronqués mais délibérement falsifiés. La langue de bois, le conformisme et le populisme reviennent en force. Les communiqués de certaines institutions de pays se prétendant être des démocraties sont plus qu’édifiants à ce sujet. En 2018, il n’y a presque plus de pays réellement « démocratiques » en ce bas monde.

L’existence de nouvelles armes « révolutionnaires » et octroyant un immense avantage stratégique vient de nous être confirmée par des sources fiables du gigantesque complexe militaro-indutriel US.

Stratgeika 51 doit repenser l’ensemble de son approche à la lumière de cette nouvelle évolution. Les grilles de lectures et les outils conceptuels traditionnels ne permettent plus d’expliquer l’illusion d’une illusion de fausse réalité. Le mensonge est devenu universel.