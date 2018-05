L’année de l’Os !  

Retrait de l’Accord sur le Nucléaire iranien, cérémonie de transfert de l’ambassade US de Tel-Aviv à Jérusalem, préparation de nouvelles attaques contre la Syrie, ciblage de l’Iran, poursuite de l’encerclement de la Chine, montée en puissance du dispositif militaire en Afrique et Netanyahou qui sert un dessert au premier ministre nippon dans une chaussure-injure suprême pour un Japonais et Macron traité à juste titre par président des très riches par son pas très glorieux prédécesseur…

2018 est décidément l’année du chien ou l’Os!