Quelle Guerre? Shlomo n’en voit aucune et nous invite tous sur plage au bord de mer de Jaffa

Nous avons reçu un nombre anormalement élevé d’offres de crédits à des taux d’intérêt variables ou bonifées, voire des rachats de crédits insolvables ou de mauvais crédits ces derniers jours.

Outre les offres de crédits ou de micro-crédits, nous recevons jusqu’à cette minute précise, des offres de coopération dans le domaine du marketing en ligne concernant majoritairement un domaine assez « porteur » d’après le jargon utilisé: la pornographie en ligne. Et bien évidemment son corollaire presque impératif, la vente de Viagra ou de Cialis ou tout autre vrai ou faux médicament similaire en ligne.

Cependant, en dehors de quelques arnaques nigérianes (Bonjour, je me présente, je suis la fille de Feu Colonel Gaddafi ou Kadhafi et j’ai un gros souci pour faire faire un virement de 10 millions d’euros–Pas encore une fois dans l’un des comptes de Sarkozy quand même!–Pouvez-vous m’aider en m’envoyant votre compte en banque RIB et le reste?) je n’ai pas l’habitude de recevoir des offres aussi insistantes pour me faire endetter à mort.

J’ai encore rien vu.

Dernièrement, je reçois un courrier spécial adressé à mon nom et prénoms, assez différent des autres. Non ce n’est pas une autre invitation à prendre un café avec un gourou d’Al-Nossra bien installé à Paris ou Londres. J’y apprends un peu hébété que l’Etat d’Israël m’a choici afin de me donner un peu de la chance « divine » de gagner gratuitement une magnifique résidence pieds dans l’eau à Jaffa, non loin de Tel-Aviv!

Oui mais je n’aima pas trop la sortie des bâtiments de surface israliens pour canarder au calibre 50 les pauvres sardiner et autre petits métiers des pécheurs palestiniens.

Et comme si cela ne suffisait pas à m’arracher de ma torpeur ante-bellum, un autre mail un peu plus formaliste émanant d’une avocate au nom bien Ashkénaze, dont le cabinet est en Californie du Sud, me propose de m’accompagner dans toutes les démarches nécessaire afin de m’installer dans la nouvelle terre promise.

Et moi qui maugréait contre cette maudite administion française ou pire les banques françaises qui ne daignent presque jamais vous répondre même pour un cas de vie ou de mort…Me Voilà servi : des dettes, de l’usure en veux tu en voilà, des transactions sur le crédit, une escroquerie à la nigériane impliquant cinq sous que Kaddafi parmi les millions qu’il a donné à Sarkozy via des intermédiaires libyens et libanais, un imbroglio immobilier dans l’axe Jaffa Tel-Aviv et une avocate ressemblant fort curieusement à Barbara Streisand lorsqu’elle chantait à voix haute.

J’en suis arrivé à oublier et la nouvelle guerre qui se profile et mêmes certaines informations par rapport au prochain pays viséet à cause desquelles je n’arrive plus à dormir la nuit depuis quelques jours tellement elles sont précises et terrifiantes. D’autant plus qu’elles impliquent de graves répercussions sur ma famille et certains de mes amis.

Mais bon Shlomo me dit qu’il n’y a aucune raison de se faire du souci, d’arrêter la paranoïa car tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles: l’Iran et la Russie disparaîtront bientôt des radars des médias et Kim Jong-Un va nous prouver qu’il est juif par ligne matrilnéaire et qu’il aura donc droit à une Alya sous la fanfare orchestrale de l’Armée Populaire Coréenne. Enfin, dernier conseil digne d’un Rothschild: allez rejoindre une des ces luxueuses résidence près du littoral de Jaffa et pourquoi pas y piquer un petit plongeant en caméra GoPro pour prendre quelques séquences des requins de la finance et autres émirs qui s’y seront perdus dans les parages à standing.

Tout étourdi que j’étais, Shlomo me demanda une dernière fois : « Hey blanc bec! T’as où crécher dans ton pays en ruines ou pas?. » J’ai balbutié une sorte d’injure internationaliste avant de répondre non, je n’ai nulle part ou crécher mis à part une sous-compacte citadine nippone fabriquée en France et aucune résidence connue mis à part des permis de résidences temporaires et ayant expiré dans une dizaine de pays.

Shlomo est pragramtique. Il se tourna vers moi et me dit, « écoutes blanc-bec tu parais pas trop des élus des élus mais va m’apporter que tu comprennes quelques rudiments d’hebreu, que ta maman a eu une ancêtre juive peu importe quand et où et que tu puisses porter une arme de préférence britannique et tu sera citoyen israélien sous le programme de la valorisation des compétences et l’acquisition d’individus dont le profil puisse etre susceptible de faire avancer les intérêts suprêmes du mouvement sioniste puis d’Israël car mon flair me laisse soupconner que tu sera un grand héros du Grand Israël le jour ou Jéhovah restaurerait son temple perdu par la massue et les glaives des centurions et des légionnaires de Titus et d’Hadrien.

Du coup, j’ai eu envie d’une canette standart de Coca Cola, cette boisson bizarre de la firme d’Atlanta. Je pris mon téléphone et prit contact avec mon directeur d’école qui savait tout sur les origines ethniques et raciales de mon patelin près de la Méditerranée: Suis-juif ? tourant placidement la tête il me yeuta comme si je n’existe pas et trancha: t’es pas juif toi! Ton cousin éloignée l’était, ayant réduit sa libido de 50% et lobotomisé 21/100 de sa moelle et pas moins de 41% de sa cervelle et mainetant il vit bien dans un Kibooutz futuristique, heureux qui comme Ulysses!

Unique problème: on a beau bronze en perpendiculaire ou en rond, on risque toujours de de le diplapider ou pire perdre la tête sous ses satanées roquettes GRAD ou Katiousha palestiennes.