Des drones abattus à coups de …frondes!

Les palestiniens de la bande de Gaza, la population la plus opprimée au monde, vivant enfermée dans enclave assiégée, sont parvenus à abattre deux petits drones d’observation des forces de sécurité israéliennes à coups de …pierres!

Deux drones dotés de caméras ont été abattus à coups de fronde par de jeunes palestiniens à l’est de Khan Younes dans la bande de Gaza. Les soldats israéliens ont accompagné la chute des deux drones par des dizaines de tirs de grenades au gaz CS

L’humain parvient à s’adapter aux situations les plus extrêmes et aux environnements les plus hostiles. Il a suffit trois semaines pour que les manifestants palestiniens apprennent à éviter au maximum les tirs des snipers israéliens, plus intenses que d’habitude en ce vendredi 04 mai 2018 et utilisant toujours de très puissantes munitions. plus de 430 de manifestants ont été blessés par les tirs kinétiques de très haute vélocité combinés à l’usage de gaz CS et de balles en caoutchouc.

Cela donnera relèvera peut-être le moral des syriens qui s’attendent à faire face à plus de 10 000 missiles dans une confrontation inévitable entre l’empire et l’Iran et la Russie.