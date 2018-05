Les excuses de Abbas rejetées, le vieux dirigeant palestinien menacé d’élimination physique pour un simple discours interne

Le président de l’autorité palestinienne Mahmoud Abbas s’est excusé des propos tenus lors d’un discours devant le parlement palestinien où il a rappelé quelques faits anodins sur l’hostilité européenne envers les juifs et sur une éventuelle complicité du mouvement sioniste dans ce que l’on appelle l’Holocauste.

Les excuses publiques de Abbas interviennent après le tollé de réactions officielles US et britanniques et suite à des menaces de liquidation physique émanant du gouvernement israélien.

Les excuses de Abbas sont rejetées par le ministre israélien de la défense. Les israéliens vont-ils oser assassiner le vieux Abbas pour un simple discours interne?

La situation en Israël est extrême sur fond de très intenses préparatifs de guerre totale contre l’Iran et ses alliés qui sera menée avec l’aide des Etats-Unis et l’ensemble de leurs alliés occidentaux, arabes et asiatiques.