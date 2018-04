Un groupes composé de très grosses fortunes US a financé une enquête privée secrète sur Donald Trump

Un groupe de richissimes « donneurs » basés à New York et en Californie, a financé une enquête privée sur une prétendue connexion entre Trump et la Russie.

Ce groupe aurait dépensé 50 millions de dollars pour débusquer l’interférence supposée du Kremlin dans l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, un thème majeur du parti démocrate US (et une bonne partie des républicains) et des factions de ce que l’on appelle l’État profond US.

Ce groupe est composé des dix personnalités suivantes:

Haim Saban, philanthrope à la tête d’un empire médiatique, proche de la puissante dynastie Clinton ;

Michael Rubens Bloomberg, septième plus grosse fortune d’Amérique du Nord, fondateur et dirigeant de Bloomberg L.P

Richard Charles Blum, banquier et président de Blum Capital. Son épouse Dianne Feinstein est membre du Sénat US (Dém.Californie)

Hillary Clinton, ex-First Lady et ancienne Secrétaire d’État US sous l’administration Barack Obama. Candidate malheureuse à la dernière présidentielle US.

Selwyn Donald Sussman, financier et philanthrope, fondateur des fonds Paloma et New China Investment Management.

Tom Fahr Steyer, financier et manager de fonds spéculatifs.

Georges Soros (Györgi Schwarz), grand magnat d’origine hongroise, investisseur, spéculateur de haut vol, activiste politique, auteur, théoricien, considéré comme l’un des investisseurs les plus avisés au monde.

X (Steven Spielberg ? )

X (Oprah Winfrey ? )

X. On évoque le propriétaire d’une grande multinationale high tech du complexe militaro-industriel sans arriver à l’identifier.

Bref, la guerre fait rage aux Etats-Unis.