Photos du jour: Kim Jong-Un et Mike Pompeo 

Tels deux lutteurs se jaugeant avec un calme olympien, Kim Jong-Un, dirigeant de la Corée du Nord, échange une poignée de main martiale avec Mike Pompeo, Directeur de la CIA et actuellement Secrétaire d’État US.

Les yeux dans les yeux, Pompeo est contrit, les muscles bandés et le regard en légère perspective de suspiscion, une attitude militaire ; Kim est à la fois concentré et relâché, comme un adepte du Taï Chi, s’adaptant comme l’eau mais près à la transformation. Une attitude d’un adepte des arts martiaux asiatiques.

Au delà des deux hommes et des puissances qu’ils représentent, deux philosophies radicalement différentes et non convergentes se font face : la philosophie de l’action (Pompeo), de la création du potentiel et du réel, face à la philosophie de l’opportunité, de l’inaction et l’exploitation du potentiel.

Les médias dominants n’ont eu de cesse de dénigrer Kim Jong-Un en le présentant comme un dément paranoïaque vivant en hermite.

La photographie de la rencontre secrète entre les deux hommes, survenue lors des vacances de Pâques, est sans appel : Kim Jong-Un y apparaît comme un redoutable joueur d’échecs rationnel sachant déceler le moment le plus opportun pour manoeuvrer et par dessus tout jauger du potentiel d’une situation.