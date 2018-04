Une mutinerie avortée à Ryad

Une force militaire multinationale privée au service du prince héritier du Royaume d’Arabie Saoudite, soutenue par des forces spéciales US, est parvenue à mettre fin, assez promptement, à un début de mutinerie au sein des forces armées, menée par la Garde Nationale saoudienne. Des drones piégés- on en évoque une demi-douzaine- ont été abattus par la garde personelle du prince Mohamed Ben Salman.

Selon une autre thèse, les cousins de Mohamed Ben Salman, le puissant prince héritier du Royaume, ont tenté de s’opposer par les armes aux projets de privatisation du géant pétrolier ARAMCO, l’introduction de nouvelles réformes sociétales, la poursuite de la chasse aux sorcières visant les grands dignitaires du royaume et la poursuite d’une guerre onéreuse au Yémen voisin.

Les forces armées saoudiennes sont démoralisées par la tournure des évènements au Yémen et malgré l’appui de sociétés mercenaires privées et de la logistique de l’OTAN ainsi que le soutien militaires de pays alliés, la Garde Nationale saoudienne continue de subir le harcèlement des guérillas Houthis et des missiles balistiques yéménites.

La force d’élite superbement armée du prince, formée principalement d’ex-soldats d’élite US, britanniques, australiens, sud-africains, pakistanais, jordaniens, soudanais, marocains, kozovars et népalais, est parvenue à rétablir l’ordre en un temps record.

Officiellement, la garde royale aurait ouvert le feu suite au survol du palais royal par un drone civil. Cependant, l’intensité du feu et surtout sa durée démentent de façon catégorique cette version.

Ryad mène une coalition arabe au Yémen et s’apprête à former un OTAN pan-islamique avec la Turquie pour renverser le régime politique en Syrie, qu’il considère comme un allié de l’Iran « perse », perçu comme un ennemi juré et mortel. D’où le rapprochement stratégique spectaculaire avec Israël.