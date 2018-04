Strategika 51, sept ans déjà!

Mine de rien, Strategika 51 a aujourd’hui sept années solaires!

L’idée de lancer ce blog est née un 23 avril 2011 en Tripolitaine, en Libye dans un contexte assez difficile marqué par la guerre dans ce pays d’Afrique du Nord où l’OTAN avait commencé une campagne aérienne un peu plus d’un mois auparavant (19 mars 2011).

Depuis lors, les 3708 posts de ce blog ont été essentiellement publiés à partir de pays situés en Asie du Sud et du Sud-Est, l’Amérique du Nord, l’Europe Occidentale et la région centrale du monde (Golfe arabo-persique et Moyen-Orient), générant 21 000 commentaires publiés et 2 600 786 visites de la part de 933 248 visiteurs uniques venant de 189 pays.

Strategika 51 est suivi par 905 abonnés dont 365 sites et blogs.

L’aventure continue!