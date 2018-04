Les opérations de guerre psychologique visant les populations de pays d’Europe occidentale reprennent.

Dans les médias dominants, la vraie fausse affaire Skripal et les mensonges flagrants de la guerre en Syrie sont passés en second plan sinon totalement éclipsés pour laisser la place au foot et à une étrange manipulation dans la manipulation de la manipulation concernant un nouvel anti-sémitisme européen d’essence islamiste.

Le roi est nu et l’opinion occidentale n’adhère plus aux mensonges de plus en plus grossiers des pseudo-élites de l’argent. L’appareil de propagande, à bout de souffle, invente une nouvelle diversion en tendant à assimilier l’opposition à l’idéologie du sionisme ou à aux politiques des gouvernements israéliens à de l’anti-sémitisme en lui imputant une origine dans l’islam des banlieues des métropoles européennes.

En bref, après avoir accusé l’extrême-Droite, le Catholicisme et la Gauche radicale d’antisémitisme, on découvre un nouvel bouc émissaire utile en l’Islam. On peut pas avoir raison seul contre tous. Ou si. Nietzsche se serait retourné dans sa tombe deux fois de suite. Son übermensch est un zélote extrémiste et arriviste de la plus basse extraction!

D’un coup, on invente une cause et on monte une partie de l’opinion, traditionnellement réfractaire aux élites « mondialistes » contre un bouc émissaire universel et mal perçu pour bon nombre de raisons. La propagande peut mieux faire mais il faut parer au plus pressé.

Diviser pour régner. Le mouvement est fin mais manque de subtilité.

La politique est l’art du possible. Les gouvernements occidentaux ferment les yeux lorsque Israël utilise des bombes au phosphore blanc ou d’autres armes chimiques contre des populations civiles vivant dans un milieu urbain dense comme à Gaza ou Liban; aucune capitale des pays de l’honorable communauté internationale n’ose un semblant de condamnation du bout des lèvres lorsque des snipers israéliens ouvrent le feu sur des enfants manifestant dans les limites d’un enclos entourés de fils de barbelés et de barrières électrifiés. Aucun gouvernement nord-américain, européen ou arabe n’a eu le courage de condamner les bombardements saoudiens au Yémen.

En Syrie, des groupes armés ont monté de toutes pièces, avec l’aide de leurs généreux sponsors étrangers, une mise en scène d’une attaque chimique et c’est l’honneur de la communauté internationale qui est bafoué, exigeant un lancer urgent de plus de 110 missiles de croisière sur un gouvernement en guerre avec le terrorisme depuis sept ans.

Dans ce cas de figure, les Etats-Unis auraient du bombarder leurs propres forces après l’usage d’armes chimiques incapacitantes (et c’est la même substance utilisée contre l’agent russe Skripal et sa fille Yulia en Angleterre) contre des enfants lors du siège de Waco au Texas ou mieux, lancer des centaines de nouveaux, beaux et intelligents missiles sur Israël pour ses violations répétées et flagrantes de dizaines résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unis, la Convention de Genève, le droit international humanitaire et l’usage avéré et documenté d’armes chimiques contre des populations civiles lors de conflits récents.

Manipulation dans la manipulation. Des élites « mondialistes », c’est-à-dire sionistes car il faut bien être précis d’un point de vue sémantiques, soutenant et exploitant l’islamisme radical pour semer le chaos dans certains pays qui n’adhèrent pas à leurs politiques à l’étranger et nourrir ce que certain appellent l’islamphobie en Europe, en arrivent à incriminer leur propre outil géopolitique. En filigrane, la cible demeure moins l’Islam en tant que dernier obstacle à la pratique de l’usure universelle et à la spéculation de la spéculation qu’une opinion occidentale qui commence à prendre sérieusement conscience de l’ampleur du mensonge.

A la fin, il faut avoir le courage de ses certitudes. La vérité est une. Le mensonge multiple.