L’affaire Wagner, un accrochage de fin du monde en Syrie, passé sous silence…ou par pertes et profits

L’affaire du groupe Wagner en Syrie ayant trait à un accrochage meurtrier qui opposa des membres de ce groupe à des forces combinées US et non pas à des supplétifs du Front Démocratique Syrien (FDS) comme l’ont annoncé certains médias, semble non seulement avoir été d’une gravité exceptionnelle mais d’une intensité telle que les pertes annoncées et elles concernent aussi bien le côté russe que US, dépassent de loin les estimations avancées.

Ce que l’on sait sur cette affaire est que les forces US ont du faire appel à un soutien aérien avancé ayant utilisé toute la puissance de feu possible dans ce cas de figure. Des hélicoptères d’attaque mais surtout des avions d’attaque au sol utilisant des missiles Hellfire et des canons autorotatifs à très haute cadence de tir, des Avions AC-130 Gunship armés de canons de divers calibres, des missiles Air-Sol, des bombes à sous-munitions, des obus à uranium appauvri, des gaz de combat et des lasers aveuglants.

On ne connait pas l’enjeu de cette confrontation même si certaines sources ont émis quelques hypothèses à ce sujet: prise de contrôle de sites d’exploitation d’hydrocarbures, tentative d’assaut ayant visé une base US ou encerclement d’une unité militaire US. On en sait rien. Ce que l’on commence à savoir en revanche est que de nombreux combattants russes et américains ont perdu la vie dans un combat au sol acharné où les russes avaient failli prendre un avantage absolu. C’est l’intervention de l’aviation US qui sauva les forces US d’une défaite qui semblait inévitable.

Sept hélicoptères d’attaque US ont été abattus par des missiles Air-Sol portatifs lors de cet accrochage.

Les combattants du groupe Wagner ne sont pas des soldats réguliers. Ce choc ne peut donc être considéré comme la première confrontation militaire entre la Russie et les Etats-Unis.

Selon des informations impossibles à vérifier, plus de 1300 personnes ont perdu la vie dans cet accrochage dont 178 combattants russophones du Donbass, 20 combattants Tchétchènes et 95 soldats US.