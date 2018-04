La Chine reconnaît le statut de belligérant aux USA, la Grande-Bretagne et la France dans la guerre en Syrie

La République populaire de Chine appelle toutes les parties en conflit en Syrie à revenir aux normes du Droit international et à cesser les provocations inutiles.

En d’autres termes, Pékin reconnaît aux États-Unis d’Amérique, le Royaume de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi qu’à la République française le statut de belligérants directs dans la guerre en Syrie.

Ceci est une évolution assez importante car la propagande officielle atlantiste et arabe inféodée martèlent à tue-tête que la guerre en Syrie est une guerre civile.

Concernant l’opération ou plutôt le fiasco d’hier, des analystes militaires chinois ne cachaient plus leur stupéfaction de constater à quel point les missiles de croisières Tomahawk et MBDA Storm Shadow ainsi que les derniers missiles Air-Sol sont devenus inefficaces en soulignant que la suppression avancée des défenses aériennes syriennes, préalable au succès de toute attaque aérienne digne de ce nom, avait tourné au fiasco.

Cette situation a suscité beaucoup de commentaires sur le réseau militaire chinois où un intervenant a souligné non sans ironie que la Chine pouvait dormir bien tranquille à la lumière des piètres prestations militaires occidentales en Syrie.

————–

China Urges Parties to Syrian Conflict to Return to Norms of Int’l Law

https://sputniknews.com/middleeast/201804141063555313-china-syria-strike-us-reaction/