Guerre au Levant: l’agression tripartite a renforcé le pouvoir syrien et discrédite ses adversaires internes et externes

Le président syrien Bashar Al-Assad a souligné que l’agression tripartite menée sur son territoire par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France s’expliquait par le fait que l’Occident s’était subitement aperçu qu’il avait perdu tout contrôle et toute crédibilité dans le conflit au Levant.

Mais les dirigeants occidentaux ne sont pas les seuls à s’être noyés dans leurs propres illusions.

Les pires à ce propos sont les dirigeants des riches monarchies du Golfe, suivis par la Ligue Arabe qu’ils contrôlent et, sans surprise, la Turquie d’Erdögan.

Le Royaume d’Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unies, le Qatar et le Bahreïn ont officiellement soutenu l’agression de la Syrie.

Le Secrétaire général de la Ligue Arabe, l’égyptien Ahmed Abou Gheit, a officiellement accusé la Syrie d’avoir provoqué l’attaque de la tripartite.

Le président turc quant à lui, s’est dit satisfait de cette agression.Son gouvernement a démenti un peu plutôt l’usage de la base turque d’Inçirlik dans l’attaque mais il s’est avéré que cette base stratégique a bel et bien été utilisée par les États-Unis et leurs deux alliés pour attaquer la Syrie.

Outre Inçirlik, les aéronefs de l’agression tripartite ont décollé des Émirats Arabes Unis (France), du Qatar (USA), de Jordanie (Grande-Bretagne), de Chypre (Grande-Bretagne/USA) et d’Irak (Drones US). Des bâtiments de surface US basée en Méditerranée et en Mer rouge ont lancé des missiles de croisière Tomahawk sur la Syrie. La Frégate française Acquitaine et des Tornado GR4 britanniques ont lancé respectivement des missiles de croisière SCALP EG et MBDA Storm Shadow sur un objectif désaffecté situé dans la province centrale de Homs.

La défense anti-aérienne autour de la capitale Damas semble relativement bien organisée et repose essentiellement sur des versions améliorées du système Pechora 2M,

du système Buk M1/Sa-17, du S-200 ainsi que le nouveau système Pantsir S-1.

Ce qui parait remarquable est l’absence relative de batteries de DCA traditionnelle autour de Damas comme les Shilka, lesquels ont été massivement utilisés au cours du conflit contre des cibles au sol.

On est loin du ciel de Baghdad illuminé par le feu nourri de centaines de batteries de canons anti-aériens lors de l’attaque du 17 janvier 1991. A l’époque, l’ensemble du système de défense aérien du territoire irakien avait été mis K.O par les nouvelles mesures de guerre électronique. Les irakiens n’avaient d’autre recours que l’usage manuel de canons anti-aérien privé de radar et sans moyens d’acquisition optique de la cible.

Mais il semble que les performances du système antiaérien syrien soient assez décentes pour avoir intercepté les 2/3 des missiles de croisière adverses et cela est du en grande partie à l’adoption de nouveaux équipement de guerre électronique auprès de pays alliés comme la Russie et l’Iran.

En conclusion, les pays de la tripartite et leurs alliés régionaux se sont décrédibilisés en se lançant dans une aventure sans objectif précis sinon une action purement symbolique sous un prétexte très fallacieux et inexistant. La question des armes chimiques syriennes, principal préoccupation d’Israël durant près de trois décennies malgré le fait que ce pays possède l’un des plus importants stocks d’armes de destruction massives au monde, a été réglée en 2013 sous une supervision internationale.

Après avoir soutenu en sous-main la plupart des groupes terroristes en Syrie et constant l’échec de toutes les stratégies possibles au bout d’un conflit interminable de plus de sept années, les pays de la tripartite ont décidé à l’instigation de leurs alliés régionaux, nommément Israël et l’Arabie Saoudite en premier lieu, de fournir un soutien aérien symbolique aux résidus de Daech et d’Al-Qaïda. Cela peut sembler excessif mais c’est pourtant bien ce qui est arrivé. Douma, la capitale autoproclamée de la rébellion a cessé d’exister et le siège national des Casques Blancs a été investi par les troupes syriennes. Par dessus tout, l’attaque tripartite sur la Syrie, aussi symbolique soit-elle, a réveillé la fibre nationaliste syrienne et certains groupes rebelles non liées à des puissances étrangères ont exprimé leur souhait d’intégrer les rangs de l’Armée syrienne pour se battre contre les agresseurs.

La Syrie a induit un changement de paradigme total et profond dans la structure des relations internationales telle qu’héritée de la guerre froide. L’ordre ancien s’effondre avec un fracas tel que le mensonge de l’appareil de propagande universel n’arrive plus à couvrir.

Sic Transit Gloria Mundi