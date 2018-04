3-Quinuclidinyl benzilate ou le  BZ est la substance utilisée contre les Skripal et cette substance est produite par la Grande-Bretagne

On savait que le Novichoc n’existait presque plus.

Et si on se penchait un peu sur les immenses arsenaux chimiques et bactériologiques américains, britanniques, français et israéliens ?

Ces quatre pays détiennent à eux seuls 98 % des armes chimiques dans le monde et n’ont jamais voulu reduire d’un gramme leurs stocks…

Et dire que le Chancelier Adolf Hitler qui abhorrait au plus haut point cette arme de lâches pour en avoir été victime lors du premier conflit mondial, avait tenu à ne jamais l’utiliser et de fait, aucune substance chimique ne fut utilisée par les troupes allemandes pour stopper l’avancée des troupes soviétiques sur le front de l’Est, principal théâtre de la seconde guerre mondiale, et encore moins pour stopper ou entraver le débarquement de Normandie de juin 1944 sur le front de l’ouest. Et pourtant l’Allemagne avait à l’époque une très puissante industrie chimique.

Les véritables criminels ne sont pas toujours ceux que l’histoire aseptisée et falsifiée livre à la vindicte des banquiers.

Le rideau du mensonge est tombé. Il n’y a plus ni tabous ni totems.

Les criminels qui nous gouvernent derrière des pantins désarticulés et sans âme n’ont plus les moyens de leurs politique.