La fin de l’histoire, le roi est nu ! 

Face à l’amplitude des préparatifs de guerre et à la multiplication des déclarations hallucinantes de certains responsables US et britanniques, des pays tiers tentent une médiation entre la Fédération de Russie et la Grande-Bretagne pour tenter la liberation de militaires britanniques capturés par l’Armée syrienne lors de l’opération de la Ghouta Orientale.

Après le Koweit et la Turquie, c’est le Sultanat d’Oman qui tente de négocier avec Damas la libération des officiers britanniques capturés avec les terroristes de la Ghouta orientale.

Il s’avère que des éléments du SAS britannique dont des officiers du 22e bataillon aient été tués avec des dizaines de terroristes entre Saqba et Douma, au coeur de la Ghouta orientale. Les survivants ont été capturés avec armes et bagages et se trouvent actuellement dans un endroit gardé secret.

Cette évolution fort défavorable aux britanniques a enragé au plus haut point le gouvernement britannique dont les services, impliqués dans l’ensemble des opérations clandestines de déstabilisation de gouvernements étrangers, ont monté de toutes pièces l’affaire Skripal.

Bien avant cette affaire, les pays soutenant le terrorisme en Syrie ont tenté d’exploiter la thématique fort éculée des armes chimiques pour justifier l’agression de la Syrie et y induire un changement de régime. L’accusation contre Damas a été maladroitement déviée vers Moscou. D’abord à l’Organisation pour l’Interdiction des armes chimiques (OPCW, une organisation bidon qu’il est grand temps de démanteler) à La Haye, puis, suite à la création de l’affaire Skripal et l’usage supposé d’un gaz de combat semblable au VX, dénommé Novichoc.

L’affaire Skripal a été montée par le même commanditaire qui a crée le logo et l’emblème de Daech (acronyme arabe de l’organisation terroriste baptisée « État Islamique en Irak et au Levant ») et créé, financé et conseillé l’organisation terroriste déguisée en organisation de secours civil en zone rebelle connu sous le nom quasi-angélique de « Casques Blancs » ou « White Helmets ». Une sorte d’Armée du Salut armée et n’hésitant point à sacrifier des enfants kidnappés à leurs parents pour filmer des mises en scène macabres en 4K.

Les Casques blancs ont reçu l’ensemble de leurs équipements en un seul lot et beneficient d’un financement assez important pour une force de défense civile en zone rebelle. Ils sont soutenus par l’ensemble de l’appareil gigantesque de propagande universelle dont Hollywood, laquelle leur a décerné un Oscar pour quelques prises de vue.

La seconde association est encore plus flagrante dans son caractère artificiel et factice : la SAMS ou la Syrian American Medical Society dont tous les membres fondateurs sont des transfuges n’est plus à présenter.

On ne sait pas jusqu’à présent les circonstances ayant entouré la mort et la capture des miltaires britanniques en Syrie, encore moins qui les a encerclé. Mais ce qui demeure certain est que c’est la première fois depuis la guerre froide qu’un pan de mensonges épais s’abat avec autant de fracas, ôtant toute légitimité aux pseudo-démocraties du monde autoproclamé libre (une chimère de propagande sous forme d’euphémisme) de proclamer haut et fort des valeurs démocratique alors qu’en réalité ce ne sont, au mieux que des dictatures déguisée gouvernées par des oligarchies restreintes semant le chaos et la guerre à des fins d’hégémonie et pour le profit.

La Grande-Bretagne n’est plus qu’un outil émoussé.

Le roi est nu. Reste le fou !

Le Grand jeu se termine. Reste à savoir comment et si jamais nous sortirons indemnes de cette véritable fin de l’histoire.