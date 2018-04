Une attaque contre la Syrie coïncidant avec des perturbations solaires ?  Vers un usage massif d’armes EMP ? 

Des responsables militaires US veulent qu’une attaque contre la Syrie et ses alliés russe et iranien coïncident avec une violente tempête solaire annoncée cette semaine susceptible d’avoir un impact sur les télécommunications et les dispositifs électroniques sur terre.

Est-ce un prétexte pour l’usage massif d’armes à impulsion électromagnétique (EMP : Electromagnetic Pulse) lors d’une attaque de missiles d’un type nouveau sur des objectifs militaires syriens, iraniens et russes en Syrie ?

Ce qui est certain est que toute nouvelle attaque US ou israélienne visant la Syrie interviendra en soutien à une offensive terroriste en préparation à partir des zones non libérées.

On est tombés bien bas en cet an de grâce 2018 !

Le droit international n’existe plus.

La faillite du système économique mondial est donc une réalité que l’on ne peut plus occulter sans un nouveau conflit mondial.