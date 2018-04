Russie : des systèmes de missiles anti-satellites mis en alerte 1

La Russie a mis en alerte 1 ses systemes de lutte anti-satellite dans un contexte international particulièrement intense et tendu marqué par la menace d’une agression étrangère illégale contre la Syrie où des troupes russes sont légalement stationnées à la demande du gouvernement syrien.

Des aéronefs russes continuent d’affluer vers les bases militaires iraniennes.

La République islamique d’Iran a annoncé publiquement que l’attaque de la base syrienne de T-4 à Homs où un certain nombre de ses conseillers militaires ont péri ne restera pas impunie et est considérée comme un casus belli de premier ordre. Plus de 70 000 hommes du Corps d’élite des Gardiens de la Révolution viennent d’être mis en état de guerre.