Les informations collectées par l’ELINT et les renseignements de l’HUMINT russes et iraniens confirment que les régimes occidentaux et arabes soutenant le terrorisme en Syrie ont décidé de recourir à la guerre mondiale suite à l’échec de l’ensemble de leur stratégie et la mise à nu flagrante de leurs pratiques fort répréhensibles et crimes contre la paix devant le monde entier.

L’histoire retiendra que c’est la vieille Angleterre et l’ultime avatar de la « Judée agnostique » et ses puissants soutiens qui poussent encore une fois au déclenchement d’un conflit planétaire.

Après avoir espéré que le bon sens et la raison pourraient prévaloir, le président russe Vladimir Poutine pourrait décréter l’état d’alerte nucléaire maximal dans les heures qui viennent.

Mes sources indiquent que si échange armé il y aura entre les États-Unis et la Russie au Levant, ce dernier sera limité et restreint à l’usage d’armes conventionnels.

Cependant tout demeure possible et un dérapage ou une escalade demeure possible. En fait le monde n’a jamais été aussi près de l’holocauste thermonucléaire qu’en ces jours d’un mois d’avril 2018…