Possible suspension de l’ensemble de la blogosphère alternative et des sites de ré-information

Les auditions du pantin Zuckerberg par des commissions du Sénat et du Congrès US tournent à la farce non sans évoquer les pires clichés et autres stéréotypes véhiculées par la propagande nazie durant la période 1933-1945.

Les photographies à elles seules sont assez édifiantes à ce sujet et l’on croit avoir identifié un sosie de Goldstein assis derrière un Zuckerberg maladroit que les medias dominants tentent de propulser au devant de la scène.

Certains lecteurs ont déjà saisi le sens de mon post. D’autres tentent de le deviner. Le système, apparament en manque de ressources, vient de se tirer un boulet dans la chaussure sensée nous écraser pour le siècle à venir.

Les auditions de Zuckerberg cachent beaucoup de choses. Il y est question entre autres de faire un ménage rapide au sein de la blogosphère dite alternative et la suppression de sites dissidents ou indépendants en cas d’un conflit comme celui que l’on prépare.

De l’élimination des preuves de la mise en scène chimique à la Ghouta orientale à la suppression memorielle ou carrément l’ensemble de l’histoire, le pas est vite franchi.