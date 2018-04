Maghreb- crash d’un Il-76 de l’Armée de l’Air au sud d’Alger :  257 victimes. Possible problème de surcharge

Un avion cargo militaire de type Ilyouchine Il-76 s’est écrasé près de la base aérienne de Boufarik à 30 kilomètres au sud d’Alger, causant la mort de 257 personnes dont dix membres d’équipage selon un bilan officiel diffusé par les autorités militaires.

L’appareil extrêmement endurant et fiable devait assurer la liaison entre Boufarik et Tindouf (extrême sud-ouest).

La plupart des victimes seraient des militaires en permission, des civils et quelques ressortissants du Sahara occidental.

L’Algérie dispose d’une réelle capacité pour le transport logistique comme elle a bien démontré tout le long des années 90 ou encore plus récemment lors du déplacement de dizaines de milliers de supporters au Soudan en un temps record lors d’un match de football mais depuis quelques années les accidents se multiplient.

Si pour l’instant aucune piste n’est à écarter il semble que ce crash, le plus meurtrier dans l’histoire de ce pays d’Afrique du Nord soit plus du à un problème de surcharge qu’a un problème technique et dans ce cas le mode d’accès de passagers aux appareils, souvent basé sur des facilités de complaisance, devrait être revu de fond en comble.