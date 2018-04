Les relations internationales en plein chaos

Les structures des relations internationales sont en plein chaos. Le désordre se substitue au semblant d’ordre ancien. La mise à nu des complots et autres types de machinations bellicistes, longtemps confinés au secret, a exposé une réalité assez hideuse : les populations sont prises en otages par des régimes corrompus et serviles en charge d’appliquer un programme dont le contenu n’a rien à voir avec le bien-être et la prospérité de la race humaine mais son exploitation et son asservissement contrôlé sous une mince de couche de vertu utopique au profit d’une oligarchie restreinte affranchie de toute appartenance nationale, linguistique, ethnique ou religieuse et dont l’unique préoccupation est le profit pour le profit au service du profit.

