Il ne reste qu’une option unique : se battre ! 

Maintenant que l’inévitable se confirme et que les psychopathes bellicistes et satanistes mis à nu devant le monde entier veulent une autre guerre mondiale, il ne reste qu’une seule option possible : se battre !

Pour mémoire, l’Armée Arabe de Syrie, une modeste armée d’un pays du tiers-monde, n’aura nullement démérité durant ces sept années de conflit durant lesquelles elle a eu à faire face aux hordes terroristes de l’OTAN.

Pour mémoire, c’est toujours l’Angleterre et la Judée qui poussent à la guerre comme ils l’avaient fait en 1938-1939 ou encore en déclenchant la grande et insoutenable boucherie-le seul et véritable holocauste-de 1914-1918.

Pour mémoire, ce sont des valets sans aucun honneur, ni la moindre envergure et encore moins un semblant d’étoffe à l’instar de l’épouvantable Theresa May, Mohamed Ben Salman, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Donald Trump, Jared Kushner, Nikki Haley, l’immonde Bolton, Netanyahou, Liebermann, Soros et bien d’autres figurants insipides du simulacre ostentatoire du totalitarisme de marché qui sont responsables et complices de cette dangereuse dérive.

Le jugement de l’histoire à l’égard de ces marionnettes psychopathes sera sans concessions.

Pour l’honneur, d’autres hommes se battront jusqu’à la mort face à de nouvelles armes inconnues jusqu’ici.

Nous sommes la génération de l’Armageddon !