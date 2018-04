Activité fort inhabituelle de l’aviation de combat syrienne au dessus du littoral syrien

Même après plus de sept années de guerre destructrice contre la Syrie, des dizaines de chasseurs et de bombardiers de l’Armée de l’air syrienne survolent depuis quelques heures les provinces du littoral syrien, le plus souvent escortés ou accompagnés par des chasseurs des forces aérospatiales de la fédération de Russie.

Une vingtaine de chasseurs Mug-29 SMT syriens ont quitté leurs bases pour se redéployer à Hmeimim tandis que de nouvelles batteries de missiles anti-aériens étaient déployées autour de Damas.

Le président Assad vient de signer un ordre exécutif ordonnant le droit aux forces armées syriennes d’intercepter toute menace ennemie au dessus et à l’intérieur du Liban.

Pour le haut commandement syrien comme pour la majeure partie de la population, Israël demeure le principal ennemi ayant déclenché et nourri la guerre hybride par proxy imposée à la Syrie sous couvert du faux « printemps arabe ».

Depuis 2012, Assad dispose d’un plan de derniers recours, adopté à l’unanimité par l’ensemble des chefs militaires des forces armées incluant de porter la guerre à l’intérieur d’ Israël et dans les regions pétrolifères d’Arabie Saoudite avec l’aide du Hezbollah libanais et de l’Iran dans le cas extrême où le regime syrien verrait son existence conpromise par une attaque nucléaire tactique.